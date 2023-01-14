ارتفاع مفاجئ لأسعار الواردات الأميركية.. الحرب ضد التضخم ستطول!

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية في ديسمبر/كانون الأول على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة لارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض.

وقالت وزارة العمل أمس الجمعة إن أسعار الواردات زادت 0.4% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات باستبعاد الرسوم الجمركية 0.9%. وفي 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت أسعار الواردات 3.5% بعد زيادة بنسبة 2.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عن انخفاض أسعار المستهلكين الشهرية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر/كانون الأول.

وينحسر التضخم مع تراجع الطلب نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة ومع الخروج من الاختناقات في سلسلة التوريد.

وارتفعت أسعار الوقود المستورد 0.6% الشهر الماضي بعد انخفاضها 3.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذا الارتفاع الشهري الأول منذ يونيو/ حزيران 2022 يمثل انعكاسا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 59.5%، وهو ما أبطل تأثير انخفاض أسعار

النفط 2.7%. وارتفعت كلفة استيراد المواد الغذائية 0.4%.

وباستبعاد الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات 0.4% مسجلة أول زيادة شهرية منذ أبريل/ نيسان 2022.

وأعلنت وزارة العمل أيضا انخفاض أسعار الصادرات 2.6% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو سادس تراجع شهري لها على التوالي.

وهبطت أسعار الصادرات الزراعية 2.4% متأثرة بانخفاض أسعار الذرة وفول الصويا واللحوم والقمح. وارتفعت أسعار صادرات الخضروات والفاكهة.

وانخفضت أسعار الصادرات غير الزراعية 2.7% مع تراجع أسعار الإمدادات والمواد الصناعية، وهو ما محى أثر ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والسيارات والأغذية غير الزراعية.

وارتفعت أسعار الصادرات 5% على أساس سنوي وهي أقل زيادة منذ يناير/ كانون الثاني 2021 بعدما ارتفعت 6.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.