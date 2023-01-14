اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
متحور أوميكرون
متحور أوميكرون
أوميكرون

متحور لأوميكرون وراء 43% من حالات كوفيد في أميركا

تسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون إكس.بي.بي.1.5 سريع الانتشار تسبب في 43% من حالات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وتسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

ومتحور "إكس.بي.بي.1.5" ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون، وفق رويترز.

أول اعتماد للقاح "يستنشق" في العالم.. نتائج مبهرة ضد أوميكرون قصص اقتصادية لقاح كورونا أول اعتماد للقاح "يستنشق" في العالم.. نتائج مبهرة ضد أوميكرون

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "إكس.بي.بي.1.5" ربما يحفز انتشار مزيد من حالات "كوفيد-19" استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات "إكس.بي.بي.1.5" تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟ كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط