متحور لأوميكرون وراء 43% من حالات كوفيد في أميركا

أظهرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون إكس.بي.بي.1.5 سريع الانتشار تسبب في 43% من حالات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وتسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

مادة اعلانية

ومتحور "إكس.بي.بي.1.5" ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون، وفق رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "إكس.بي.بي.1.5" ربما يحفز انتشار مزيد من حالات "كوفيد-19" استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات "إكس.بي.بي.1.5" تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.