اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في عدة دول
سلع غذائية
اقتصاد

التضخم في إسرائيل يسجل 5.3% في 2022

نتيجة ارتفاع أسعار المنازل والأغذية وخدمات النقل والاتصالات

القدس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل اليوم الأحد، إن معدل التضخم الإسرائيلي بلغ 5.3% في 2022 وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل والأغذية وخدمات النقل والاتصالات.

وظل المعدل السنوي للتضخم في ديسمبر/كانون الأول دون تغير عنه في نوفمبر/تشرين الثاني عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، لكنه جاء أقل قليلا من 5.4% متوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين، وأقل كثيرا من المستويات في الغرب.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

توقعات باستقرار سعر صرف الجنيه المصري في هذا الموعد قصص اقتصادية خاص توقعات باستقرار سعر صرف الجنيه المصري في هذا الموعد

وفي محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3%، رفع البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة
القياسي بشكل حاد إلى 3.75% من 0.1% في أبريل/نيسان.

وقال مسؤولو البنك إنهم يتوقعون أن يصل المعدل إلى 4% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا قد تضر أزمة الوثائق السرية بايدن أكثر من ترمب؟ لماذا قد تضر أزمة الوثائق السرية بايدن أكثر من ترمب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط