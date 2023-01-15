التضخم في إسرائيل يسجل 5.3% في 2022
نتيجة ارتفاع أسعار المنازل والأغذية وخدمات النقل والاتصالات
قال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل اليوم الأحد، إن معدل التضخم الإسرائيلي بلغ 5.3% في 2022 وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل والأغذية وخدمات النقل والاتصالات.
وظل المعدل السنوي للتضخم في ديسمبر/كانون الأول دون تغير عنه في نوفمبر/تشرين الثاني عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، لكنه جاء أقل قليلا من 5.4% متوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين، وأقل كثيرا من المستويات في الغرب.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3%، رفع البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة
القياسي بشكل حاد إلى 3.75% من 0.1% في أبريل/نيسان.
وقال مسؤولو البنك إنهم يتوقعون أن يصل المعدل إلى 4% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
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