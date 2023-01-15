الصين تبلغ عن 60 ألف وفاة بـ"كوفيد" بعد انتقادات "الصحة" العالمية

قالت الصين أمس السبت إن ما يقرب من 60 ألف شخص مصابون بـ"كوفيد-19" لقوا حتفهم في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة عدم انتشار "كوفيد-19" الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة عن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها سابقاً، والتي تأتي بعد انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا في البلاد.

وفي أوائل ديسمبر، أسقطت الصين استراتيجية "صفر كوفيد" فجأة، والتي استمرت 3 سنوات من الاختبارات المتكررة وقيود السفر والإغلاق الجماعي بعد احتجاجات واسعة النطاق في أواخر نوفمبر، وارتفعت الحالات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

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قال مسؤول صحي، يوم السبت، إن حمى كوفيد ودخول المستشفيات في حالات الطوارئ بلغ ذروته وإن عدد المرضى في المستشفيات مستمر في الانخفاض.

وقالت رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، في إفادة إعلامية، في الفترة ما بين 8 ديسمبر و12 يناير، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية 59938 حالة وفاة، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت أن من بين تلك الوفيات كان سبب 5503 حالات وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي بسبب كوفيد والباقي نتج عن مزيج من كوفيد وأمراض أخرى.

بينما توقع خبراء الصحة الدوليون ما لا يقل عن مليون حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد" هذا العام، وأبلغت الصين سابقاً عن أكثر من 5000 حالة وفاة منذ بدء الوباء، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن الصين لا تبلغ بشكل كبير عن الوفيات الناجمة عن كوفيد، على الرغم من أنها تقدم الآن مزيداً من المعلومات حول تفشي المرض.

فيما دافعت الصين، التي أبلغت عن أرقام وفيات كوفيد اليومية يوم الاثنين، مراراً وتكراراً عن صحة بياناتها حول المرض.

ويوم السبت، قالت جياو إن الصين تقسم الوفيات المرتبطة بـ كوفيد بين الوفيات الناجمة عن فشل الجهاز التنفسي بسبب عدوى كورونا وتلك الناجمة عن الأمراض الكامنة المصحوبة بعدوى الفيروس.

وقالت: "يتماشى المعيار بشكل أساسي مع تلك التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى الأخرى".

في الشهر الماضي، قال خبير صحي صيني في مؤتمر صحافي حكومي إن الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي فقط بعد الإصابة بـ كوفيد سيتم تصنيفها على أنها وفيات كوفيد. فيما لن تصنف النوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب وفاة الأشخاص المصابين كوفيات كوفيد.