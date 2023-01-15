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اقتصاد

كوريا الجنوبية: الإمارات تتعهد باستثمار 30 مليار دولار فيها

الاستثمار سيوجه لقطاعات الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية

سول - رويترز
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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن الإمارات قررت استثمار 30 مليار دولار في قطاعات بالبلد الآسيوي في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى توسيع التعاون الاقتصادي.

وأضاف مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، أن الإعلان عن قرار الاستثمار جاء في الوقت الذي التقى فيه يون بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي خلال زيارة رسمية للإمارات مدتها 4 أيام.

ونقل مكتب يون عن رئيس الإمارات قراره استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة في كوريا الجنوبية "التي تفي بالوعود تحت أي ظرف من الظروف".

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ولم تتضح بعد تفاصيل خطة الاستثمار لكن كيم أون-هاي المتحدثة باسم رئيس كوريا الجنوبية قالت في بيان إن الاستثمار سيوجه إلى قطاعات الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية من بين قطاعات أخرى.

وقالت وزارة المالية في سول إن الاستثمار الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار سيكون بقيادة صناديق الثروة السيادية بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار.

ووقع البلدان خلال القمة أيضا 13 مذكرة تفاهم بما في ذلك اتفاقية بين بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة ومبادلة للتعاون من أجل الاستثمار في شركات كورية جنوبية.

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