اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ذرة الذرة
ذرة صفراء
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء

بما يشمل التكلفة والشحن

القاهرة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الأحد عن ممارسة لشراء ذرة صفراء بما يشمل التكلفة والشحن أو بما يشمل التكلفة والتأمين والشحن برغبة المورد. وفترة الشحن بين 10 و25 فبراير/شباط.

وأضافت الهيئة، وهي مشتري الحبوب في مصر، أن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن تقدم العروض يوم 19 يناير/كانون الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلومات عن الطائرة النيبالية المنكوبة التي قتل ركابها وطاقمها الـ72 معلومات عن الطائرة النيبالية المنكوبة التي قتل ركابها وطاقمها الـ72
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط