مصر تطرح ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الأحد عن ممارسة لشراء ذرة صفراء بما يشمل التكلفة والشحن أو بما يشمل التكلفة والتأمين والشحن برغبة المورد. وفترة الشحن بين 10 و25 فبراير/شباط.

وأضافت الهيئة، وهي مشتري الحبوب في مصر، أن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن تقدم العروض يوم 19 يناير/كانون الثاني.