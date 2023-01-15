منظومة التنمية في السعودية تعتمد 111 مليار ريال تمويلات خلال 2022

اعتمدت منظومة التنمية في السعودية متمثلة في صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، مبالغ تمويل بأكثر من 111 مليار ريال في العام الميلادي 2022.

وحققت منظومة التنمية عدداً من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها خلال الربع الرابع من العام المنصرم، والرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030 وزيادة الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

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وبحسب تقرير صندوق التنمية الوطني، فقد دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد المملكة ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الممولة من الصندوق الصناعي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة، ووقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.

وضمن مساعي منظومة التنمية لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة التنمية في قطاعات الصناعة، قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلًا تنمويًا استراتيجيًا لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي 14 مليار ريال خلال العام 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وقدم الصندوق من خلال أكاديميته التعليمية 70 برنامجًا وندوة استفاد منها أكثر من 2600 متدرب ومتدربة.

ومن جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج "عون السياحة للضيافة" الذي يستهدف دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى 10 سنوات.

وفي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من 950 مليون ريال شملت قروضًا تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وشمل ذلك تمويل قطاعات مستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من 6.3 مليارات ريال.

ووقع بنك التنمية الاجتماعية بدوره اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة Lendtech التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات؛ لينضم إلى مجموعة برامج الدعم والتنمية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمجتمع ورواد الأعمال، وتجاوز مستفيدو البنك خلال العام المنصرم 63 ألف فرد و8600 منشأة بقيمة تمويل بلغت 13 مليار ريال، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، فقد تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم 72 مليار ريال ، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية.

وبشأن مبادرة لإثراء المحتوى العربي، وقع الصندوق الثقافي اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بهدف دعم صناعة المحتوى وتعزيز التعاون المشترك في تنمية مشاريع الثقافة ودعم ونشر المعرفة ورعاية المواهب الوطنية محليًا وعالميًا، حيث يقدم الصندوق 15 مليون ريال في دعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي بجودة عالمية، كما رعى الصندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وحظي جناحه بحضور كثيف وتفاعل إيجابي من الجمهور الذي أبدا اهتمامه بمعرفة المزيد عن برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي يعتزم الصندوق إطلاقه مطلع العام 2023.

وفي مجال التنمية الدولية قدّم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم تمويلات بقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ريال، وافتتح 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، ووضع حجر الأساس لـ10 مشروعات وبرامج إنمائية في مختلف الدول لدعم مشروعات ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية الشقيقة والصديقة.