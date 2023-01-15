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"الصناعة" السعودية: تنفيذ 574 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال ديسمبر الماضي

وإصدار 64 عقوبة على المنشآت المخالفة

دبي - العربية.نت
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نفذت وزارة الصناعة الثروة المعدنية في السعودية، عدد 574 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية خلال شهر ديسمبر الماضي 2022م بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها أصدرت 64 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني من بينها 33 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و15 عقوبة لاستغلال خام البحص، و6 عقوبات لاستغلال مواد الدرميات و3 عقوبات لكل من استغلال خام الحجر الجيري وخام الملح، وعقوبتين لاستغلال خام الطين وعقوبة واحدة لاستغلال خام رمل السيليكا وخام الجبس.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث يشكل المخالفون في منطقة الرياض النسبة الأكبر من إجمال العقوبات الصادرة بواقع 16 عقوبة ثم المنطقة الشرقية بـ15 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة 9 عقوبات، ومنطقة القصيم 6 عقوبات.

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