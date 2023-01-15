"الكيميائية" توقع اتفاقا لتوطين صناعة نترات الأمونيوم وحامض النيتريك

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاع المتفجرات المتمثل بالشركة الكيميائية السعودية المحدودة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمه مع شركة أوريكا لخدمات التعدين "البرتغال" في مدينة الرياض، للتعاون الفني لتأسيس مشروع لتوطين صناعة نترات الأمونيوم وحامض النيتريك.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المذكرة تتضمن التعاون الفني لتأسيس مشروع لتوطين صناعة نترات الأمونيوم وحامض النيتريك، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وكذلك تقديم تقنيات حديثة في قطاع التعدين لتطوير مبادئ السلامة والإنتاجية والمعايير البيئية و الاجتماعية والحوكمة.

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كما تهدف إلى دعم الصناعات المتعلقة بالتعدين والتنقيب، والإنشاءات والبنية التحتية، وصناعة الأسمنت من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تبعاً للبيان.

وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة حالياً.