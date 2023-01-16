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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية من رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
أميركا و الصين

اجتماع أميركي صيني مرتقب لتبادل وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي

الاجتماع يأتي وسط تواصل الخلافات التجارية بين الطرفين

دبي - العربية.نت
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من المنتظر أن تعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أول لقاء لها وجهًا لوجه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في 18 يناير الجاري في زيورخ.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي والقضايا الاقتصادية الأخرى.

يأتي الاجتماع الأميركي الصيني وسط تواصل الخلافات التجارية بين الطرفين واختلاف وجهات النظر حول الحكم الذاتي لتايوان.

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