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اقتصاد الجزائر

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين

للتوريد من مناشئ اختيارية

دبي - العربية.نت
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قال تجار أوروبيون يوم الأحد، إن الديوان المهني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ اختيارية.

وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها أكثر بكثير من الكميات الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، نقلاً عن رويترز.

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والقمح مطلوب للشحن خلال فترتين من الدول الرئيسية الموردة، بما في ذلك أوروبا، الأولى بين أول مارس/آذار و15 مارس/آذار والثانية بين 15 و31 مارس/آذار. وفي حال كان المنشأ من أميركا الجنوبية أو أستراليا يكون الشحن قبل ذلك بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا.

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