المفوضية الأوروبية: التضخم وصل ذروته وسيبدأ في الانخفاض
لاحظنا مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي ولكن يجب أن نظل يقظين
تعتقد المفوضية الأوروبية، أن التضخم وصل ذروته وسيبدأ في الانخفاض.
وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين: "لاحظنا مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي ولكن يجب أن نظل يقظين".
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، توقعت ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغ 2.7% في عام 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية.
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وقالت جورجيفا إن 2023 سيكون "عاما صعبا" آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحا، لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.
وأضافت: "النمو مستمر في التباطؤ في 2023، والجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل.. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون.. وهذا يساعد الأداء".
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