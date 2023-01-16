تراجع طفيف للتضخم السنوي في السودان إلى 87.32%

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض بمقدار ضئيل في شهر ديسمبر إلى 87.32% من 88.83% في نوفمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في البلاد انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي من 102.6% في أكتوبر، وفق رويترز.