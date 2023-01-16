اقتصاد مصر
رئيس بنك مصر: وقف الشهادات ذات عائد 25% في غضون أيام
الإتربي: شهادة "طلعت حرب" حققت الهدف المنشود منها
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قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في بيان للبنك اليوم الاثنين، إن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25% حققت الهدف المنشود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر.
كان بنكا الأهلي ومصر فاجآ السوق يوم الأربعاء قبل الماضي بطرح شهادة ادخار لأجل سنة واحدة بأعلى سعر فائدة يصل إلى 25% يصرف مع نهاية استحقاقها، وبسعر 22.5% يصرف العائد شهريا لتجذب مدخرات بـ260 مليار جنيه في أول 10 أيام من طرحها، بحسب ما قاله مسؤولون من البنكين.
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