مزاد خيري على تذكرة VIP لمباراة رونالدو وميسي يجمع 10 ملايين ريال

جمع مزاد خيري في السعودية، على تذكرة VIP لمباراة "رونالدو وميسي" 10 ملايين ريال، ضمن المباراة الاستعراضية بين فريق يجمع نجوم الهلال والنصر ومعهم نجمه كريستيانو رونالدو من جانب، ونادي باريس سان جيرمان ومعهم ليونيل ميسي، من جانب آخر في الرياض في 19 يناير الجاري.

وتجاوزت المزايدة على تذكرة VIP يملكها رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، 10 ملايين ريال في مزاد خيري ينتهي غداً.

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وتتيح التذكرة لكبار الشخصيات دخول الملعب، بالإضافة إلى فرصة لقاء ميسي ورونالدو ولاعبين آخرين مثل نيمار ومبابي، وكذلك المشاركة في صورة الفريق الفائز.

وبدأت المزايدة على التذكرة بنحو مليون ريال وارتفعت إلى 10 ملايين ريال، وفي تحديث على حسابه على تويتر، قال تركي آل الشيخ، إن المزايدة وصلت الآن إلى 2.6 مليون دولار أو 10 ملايين ريال قدمها رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي.