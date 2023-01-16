اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كرة قدم

مزاد خيري على تذكرة VIP لمباراة رونالدو وميسي يجمع 10 ملايين ريال

قدمها رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

جمع مزاد خيري في السعودية، على تذكرة VIP لمباراة "رونالدو وميسي" 10 ملايين ريال، ضمن المباراة الاستعراضية بين فريق يجمع نجوم الهلال والنصر ومعهم نجمه كريستيانو رونالدو من جانب، ونادي باريس سان جيرمان ومعهم ليونيل ميسي، من جانب آخر في الرياض في 19 يناير الجاري.

وتجاوزت المزايدة على تذكرة VIP يملكها رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، 10 ملايين ريال في مزاد خيري ينتهي غداً.

وتتيح التذكرة لكبار الشخصيات دخول الملعب، بالإضافة إلى فرصة لقاء ميسي ورونالدو ولاعبين آخرين مثل نيمار ومبابي، وكذلك المشاركة في صورة الفريق الفائز.

هل أصبحت "أشباه الموصلات" هي "النفط الجديد"؟ قصص اقتصادية خاص هل أصبحت "أشباه الموصلات" هي "النفط الجديد"؟

وبدأت المزايدة على التذكرة بنحو مليون ريال وارتفعت إلى 10 ملايين ريال، وفي تحديث على حسابه على تويتر، قال تركي آل الشيخ، إن المزايدة وصلت الآن إلى 2.6 مليون دولار أو 10 ملايين ريال قدمها رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يبدأ مشروعا لمواجهة جفاف السدود.. كيف استفاد من المنخفض الجوي؟ الأردن يبدأ مشروعا لمواجهة جفاف السدود.. كيف استفاد من المنخفض الجوي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط