معاش جديد للأطفال لأول مرة في تاريخ مصر.. هذه الفئات تستفيد منه!

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، قرارا وزاريا بشأن صرف معاش للطفل لأول مرة في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية.

ويستهدف القرار أيضا منح معاش لأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال.

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ويأتي القرار وسط مساع الحكومة المصرية نحو توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

وتم إدراج إجراءات التي يجب اتباعها في مديريات التضامن الاجتماعي وتنفيذها عند استقبال طلبات صرف معاش الطفل، والتي تضمنت تحرير مستحقات تلك الفئات على استمارة "6 ضمان"، وإرسالها للحسابات يوم 20 من كل شهر، وبداية الصرف تكون بين الفترة 1 إلى 15 لكل شهر.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط معاش الطفل، والتي تتمثل في أن يكون الطفل مصري الجنسية، ويكون يتيم الأب أو الأم والأب، والطفل الذي والده مسجون بمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى شرط عمر الطفل لا يقل عن 18 عامًا.

كما يشترط تقديم الأوراق المطلوبة والتي تثبت عدم وجود دخل للأسرة وإثبات هوية الطفل.