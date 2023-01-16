وزير الاقتصاد الألماني: نستهدف إنهاء أزمة الطاقة المستمرة في 2024
قال: بوتين كان يخطط لتدمير اقتصادنا لكنه فشل
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن أزمة الطاقة لا تزال مستمرة ونهدف لإنهائها عام 2024.
وأضاف أن بوتين كان يخطط لتدمير اقتصادنا لكنه فشل.
هابيك، كان قد صرح قبل أيام أن الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت ألمانيا وأوروبا في أزمة طاقة حادة، وردت الحكومة الفيدرالية في وقت مبكر بعدد كبير من الإجراءات لضمان أمن الإمدادات، ومن أجل منع النقص الحاد في الغاز، هناك محطات طاقة إضافية تعمل بالفحم قيد الاستخدام.
وأشار إلى أن الاستخدام المؤقت لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا يغير الهدف طويل الأجل للحكومة الفيدرالية، ومن الناحية المثالية لإكمال التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية اتفقت مع ولاية شمال الراين- وستفاليا ومرفق (RWE) على إنهاء عمل محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم في نهر الراين بحلول عام 2030 قبل حوالي ثماني سنوات، مما كان مخططًا له سابقًا.
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