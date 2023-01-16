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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر. (رويترز)
اقتصاد مصر

وزير التموين المصري: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر

احتياطيات القمح تكفي 4.5 شهر.. الأرز 6.5 شهر

دبي - العربية.نت
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أكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، ويكفي عدة أشهر.

وقال المصيلحي خلال مداخلة في برنامج تلفزيويي، يو م الأحد، إن احتياطي القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل، أي نحو 4.5 شهر، فيما احتياطي الأرز يكفي 6.5 شهر، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن احتياطي السكر يكفي نحو 2.3 شهر، مشيرا إلى أن موسم توريد قصب السكر قد بدأ، وسيبدأ موسم بنجر السكر في فبراير المقبل.

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وذكر المصيلحي أنه تتم دراسة بيع الخبز البلدي المدعم لغير مستحقي الدعم من خلال بطاقة مسبقة الدفع بسعر سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيباع بسعر أقل من سعر الخبز السياحي الذي تقوم بعض المخابز بالمبالغة في أسعاره.

وقال إن بإمكان المواطنين الحصول على البطاقة من خلال البريد.

وأكد المصيلحي أن الحكومة حافظت على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطن عند 5 قروش متحملة نحو 90 قرشا في الرغيف، على الرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي وفروق العملة.

وبيّن إلى أن تكلفة دعم رغيف الخبز في الموازنة ارتفع من 51 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا، حيث ارتفع من 230 دولارا للطن حتى 480 دولارا للطن قبل أن يستقر عند مستوى 360 دولارا للطن.

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