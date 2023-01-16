اقتصاد مصر
وزير: هيئة السلع التموينية في مصر تشتري الذرة لبيعها عبر بورصة السلع
مصر تستهدف شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم
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قال وزير التموين المصري، علي المصليحي، اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، أعلنت عن ممارسة للذرة حتى تبيعها فيما بعد عبر بورصة السلع إلى القطاع الخاص لسد نقص في الأعلاف.
وأعلنت الهيئة أمس عن ممارسة نادرة لشراء الذرة الصفراء على أساس التكلفة والشحن أو على أساس التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة من العاشر إلى 25 فبراير/شباط.
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وفي سياق متصل، قال وزير التموين المصري، إن مصر تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل/نيسان.
ومن ناحية أخرى، قال مصيلحي إن المواطنين الذين لا يشملهم نظام الخبز المدعوم الحكومي سيتمكنون من شرائه بسعر التكلفة عبر بطاقات سحب آلي جديدة. وتبدأ الفترة التجريبية لنظام البيع بالبطاقات الجديدة يوم الأربعاء.
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