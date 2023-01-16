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إحدى الناقلات تعبر مضيق البوسفور
اقتصاد

توقف حركة السفن في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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توقفت حركة السفن، اليوم الاثنين في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا.

وذكر مراسل "العربية" في تركيا، أن توقف حركة السفن في المضيق جاء لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة.

وقال إن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان جنوح السفينة لتبدأ عمليات سحب السفينة الجانحة لعودة حركة السفن.

وكانت السلطات التركية، أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.

وأعلنت تركيا قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.

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