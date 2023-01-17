البنك المركزي السعودي يطلق تحديثاً للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات "الوثيقة" المعمول بها حالياً.

وقال البنك المركزي، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الجهود المستمرة لتطوير قطاع التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

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وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن التعديلات على الوثيقة تضمنت إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

للاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات:

الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات