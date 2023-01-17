السعودية تقرر تحويل مؤسسة "الحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي"

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقة بالرياض، على تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى هيئة باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، إن تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي يأتي في إطار توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نحو تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي لتواكب المستجدات العالمية لضمان إمدادات السلع الغذائية للمملكة.

مادة اعلانية

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد الفارس، في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، إن الموافقة على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ خطوة مهمة ستسهم بشكل مباشر في تنفيذ وإدارة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لتنظيم القطاع وتعزيز القدرات الوطنية في المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.