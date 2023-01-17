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اقتصاد مصر

بنك القاهرة يعلن إطلاق شهادة ادخار بعائد 25%

وبنكا مصر والأهلي يتجهان لوقف العمل بها خلال أيام

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، عن طرح شهادة ادخارية جديدة "شهادة جولد" لمدة سنة بعائد 25% يصرف بعد نهاية المدة أو 22.5% يصرف شهريا، وذلك في الوقت الذي أعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي.

وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.

وبلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر، وذلك منذ قرار طرح الشهادات مرتفعة العائد يوم 4 يناير الجاري، حتى اليوم.

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