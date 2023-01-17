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فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
اقتصاد روسيا

بوتين: الاقتصاد الروسي انكمش 2.5% على الأرجح في 2022 لكنه تجاوز التوقعات

نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده انكمش 2.5% على الأرجح في 2022، لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في اجتماع مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، أن نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة، وفق رويترز.

وفي وقت سابق قال بوتين خلال أول اجتماع حكومي في العام 2023، إن الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.

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وحققت روسيا عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال بحل القضايا الضرورية، وفقا لبوتين.

وأوضح أن من أولويات عمل الحكومة الروسية هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.

وتابع: "يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا".

كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.

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