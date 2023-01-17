تحسن معنويات المستثمرين الألمان لأول مرة منذ بدء حرب أوكرانيا

قال معهد "زد.إي.دبليو)" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت في يناير، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية، إذ تشير الدلائل إلى أن الركود خلال أشهر الشتاء سيكون أكثر اعتدالا مما كان متوقعا.

ارتفع مؤشر زد.إي.دبليو للمعنويات الاقتصادية إلى 16.9 من سالب 23.3 في ديسمبر، متجاوزا توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بقراءة عند سالب 15.

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وقال رئيس المعهد أكيم فامباخ: "للمرة الأولى منذ فبراير 2022، الشهر الذي بدأت فيه الحرب في أوكرانيا، يظهر المؤشر تحسنا ملحوظا في الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأضاف أن الوضع الأكثر ملاءمة في أسواق الطاقة والتدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية لإنعاش قطاع الطاقة، ساهمت على وجه الخصوص في القفزة التي بلغت 40.2 نقطة في يناير.

وأوضح أن احتمال تراجع التضخم حسن التوقعات للقطاعات المتعلقة بالمستهلكين، بينما أدى رفع قيود كوفيد-19 في الصين إلى تحسين التوقعات للقطاعات المرتبطة بالتصدير والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن التضخم الألماني تراجع بشكل أكبر في ديسمبر، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة 9.6% على أساس سنوي، بعد تسجيل معدل تضخم سنوي منسق بلغ 11.3% في نوفمبر، و11.6% في أكتوبر.

وكان المكتب قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الألماني من المحتمل أن يكون قد سجل ركودا في الربع الأخير من العام الماضي ونما 1.9% على مدار العام بأكمله، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يفلت من براثن الركود خلال فصل الشتاء.