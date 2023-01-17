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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: استقرارنا المالي "أمر حيوي" في الحرب مع روسيا

المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً

وكالات
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي لبلاده لمساعدتها في حربها مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه على تويتر أن "الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا أمر حيوي لانتصارنا المشترك على المعتدي".

وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للدعم الأوروبي، وذلك بعد تسلم ثلاثة مليارات يورو، كأول دفعة من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا والمقدرة بـ 18 مليار يورو.

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من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا" في مواجهة روسيا.

وأوضحت قائلة: "دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد".

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