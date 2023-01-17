صندوق "هدف" يدعم توظيف 400 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2022

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في السعودية، اليوم الاثنين، عن إسهامه في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.

وقال مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

مادة اعلانية

وأضاف أن الصندوق شهد خلال العام الماضي العديد من التحولات التي جاءت انطلاقًا من حرص القيادة في الاستثمار في رأس المال البشري، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن تنامي أعداد المدعوم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبيةً متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجه إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.

وذكر الجعويني أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدات من خدمات الصندوق خلال ذات العام 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، لافتًا النظر إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات ريال.