مسؤول: اقتصاد منطقة اليورو قد يتفادى الركود

قال ماريو سينتينو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون حقق أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2022 وأنهى العام بنمو إيجابي.

وأضاف "أعتقد أيضا أن الاقتصاد يفاجئنا ربعا تلو الآخر، الربع الرابع (من 2022) في أوروبا سيكون إيجابيا على الأرجح".

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وتابع "ربما نُفاجأ أيضا في النصف الأول من هذا العام".

وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي وأول ربعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي، لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.

كانت مجموعة غولدمان ساكس غيرت من نظرتها لاقتصاد منطقة اليورو إلى النمو مقارنة بتوقعات سابقة بالانكماش.

ورفعت "غولدمان ساكس" من توقعاتها لنمو اقتصاد أوروبا إلى 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش 0.1% في العام الحالي.

كما توقعت "غولدمان ساكس" أن تتراجع معدلات التضخم في أوروبا بأكثر من التوقعات لتصل إلى 3.25% بنهاية 2023.

وجاء تعديل النظرة نتيجة تراجع أسعار الغاز الطبيعي وإظهار الاقتصاد مرونة أكثر بنهاية العام، إضافة إلى تخلي الصين عن قيود فيروس كورونا في وقت أقرب من التوقعات السابقة.