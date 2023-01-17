5 تحالفات تتقدم لإنشاء مجمعات زيوت في مصر باستثمارات 321 مليون دولار
المصيلحي: جارٍ دراسة تلك العروض في الوقت الحالي
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إن هناك نحو 4 أو 5 تحالفات محلية وأجنبية تقدمت للفرص الاستثمارية الخاصة بإنشاء 3 مجمعات للزيوت باستثمارات تقدر بـ321 مليون دولار.
وأضاف علي المصيلحي، في تصريحات له على هامش افتتاح مركز التميز بغرفة القاهرة، أنه جارٍ دراسة تلك العروض في الوقت الحالي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف مشاركة القطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن طرح فرص استثمارية في قطاع الزيوت تشمل 3 مجمعات لإنتاج الزيوت الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، ويتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنوياً، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنوياً.
والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنوياً، والمنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنوياً.
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