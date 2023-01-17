"دي بي ورلد" تتوقع مزيداً من الانخفاض لأسعار الشحن مع تباطؤ الطلب

قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية (دي.بي ورلد)، يوفراج نارايان، إن شركة الخدمات اللوجستية العالمية ومقرها دبي تتوقع مزيدا من الانخفاض لأسعار الشحن بما يتراوح بين 15 و20% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الأسوأ لم يأت بعد مع تباطؤ الطلب.

وأضاف نارايان، في مقابلة مع "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الاثنين، أن هناك مؤشرات أولية واضحة على انخفاض كبير في الطلب، لافتا إلى أن أسعار الشحن تراجعت بشكل كبير في مسارات محددة بعد أن خفَّضت هيئات، منها صندوق النقد الدولي، توقعاتها للنمو.

مادة اعلانية

وبيّن أن أسعار الشحن هي الأسعار التي يتم بها نقل البضائع بالحاويات من مكان إلى آخر في العالم.

وذكر أن أكبر المشكلات موجودة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة باعتبارها أكبر الدول المنتجة والمستهلكة في العالم.

وأضاف نارايان أن أسعار الشحن لأي مكان شهدت انخفاضا كبيرا بين 20% و50% عن أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل أساسية وراء ذلك، هي الاضطرابات في أثناء جائحة كوفيد-19، والتضخم في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الشديدة في سلاسل التوريد العالمية.

وقال إن اضطرابات سلاسل التوريد مستمرة نتيجة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأشار نارايان إلى أن "دي.بي ورلد"، وهي مشغل رئيسي للمواني، تجري محادثات مع الأمم المتحدة وكييف حول توفير ممر آمن لنقل الحبوب من أوكرانيا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة.

وأكد: "لدينا القدرة على القيام بذلك.. نحن واثقون من قدرتنا على القيام به إذا قالوا إنه يمكننا فعله".

وقال نارايان إن حرب أوكرانيا أجبرت مواني دبي العالمية على تعليق خططها الاستثمارية في روسيا.

وأضاف: "كان من المقرر إنشاء طرق تجارية جديدة، وكنا هناك كشركاء محتملين".