التضخم يتباطأ بمنطقة اليورو إلى 9.2% في ديسمبر

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في ديسمبر، مثلما كان متوقعا، بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق.

وأضاف يوروستات أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت 0.4% على أساس شهري، فيما حققت ارتفاعا بواقع 9.2% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

وانخفضت أسعار الطاقة 6.6% على أساس شهري، وسجلت زيادة بـ 25.5% على أساس سنوي، دون 34.9% على أساس سنوي في الشهر السابق.

نتيجة لذلك، لم تعد أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في معدل التضخم على أساس سنوي، إذ ارتفعت 2.79 نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 2.88 نقطة مئوية.

وصعدت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 1.70 نقطة مئوية، فيما استمرت أسعار الخدمات عند 1.83 نقطة.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمئة على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9 بالمئة.

وأظهر مقياس آخر يستثني أسعار التبغ والكحول ارتفاع التضخم 0.6 بالمئة على أساس شهري مقابل زيادة 5.2 بالمئة على أساس سنوي.