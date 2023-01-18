سيتي غروب: السعودية ماضية لتصبح منارة ابتكارية للشرق الأوسط والعالم في المستقبل

أشارت الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب، جين فرازير، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، موضحة أن المملكة ماضية لتصبح منارة ابتكارية للشرق الأوسط والعالم في المستقبل.

وأضافت فريزر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الفرص بدأت في الظهور وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة موجة أخرى من الفرص داخل السعودية، والتي ستكون مهمة وستبني المزيد من النظام البيئي المؤاتي للصناعات المختلفة داخل الدولة.

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وتابعت: "تسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ولكن لا نريد أن نقلل من شأن الدور المهم في التحول الذي تقوم به أرامكو، والاستثمار الذي تم في الهيدروجين".

وذكرت أن "السعودية تقود الطرق في هذا المجال، وهذا مهم جدًا بالنسبة للعالم بأسره وليس فقط للمملكة".

وقالت: "من وجهة نظري كوني أقود بنكا عالميا، ما نراه في عالم مفكك وعالم أكثر انقساما هو بلد يتمتع برؤية حقيقية كوني مستشارة سابقة، أنا أتحمس للرؤية وأكون أكثر حماسًا عندما أرى تنفيذ هذه الرؤية في الحقيقة".

ولفتت إلى إمكانية كون المملكة ذروة ابتكارية في المستقبل للشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم، وهذا سيكون جذابا لتدفق رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد، وكذلك لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في المجيء والمشاركة .