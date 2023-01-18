هذه الوظائف الأكثر طلباً في السعودية والإمارات خلال 2023

كشفت بيانات جديدة صادرة عن شركة لينكد إن، عن الوظائف الأسرع نموا في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال العام 2023.

وأظهرت البيانات أن معظم هذه الوظائف موجودة في قطاعات المبيعات، والتكنولوجيا، والبيئة، والموارد البشرية وتتضمن المسميات التالية: مبرمج، ومندوب مبيعات، ومدير بيئي، وأخصائي عمليات الموارد البشرية.

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التكنولوجيا في الصدارة

وتعكس الزيادة في وظائف قطاع التكنولوجيا حجم التحول الرقمي الحالي في كل من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة الذي تشهده المنطقة. وبرزت أربع من أسرع عشر وظائف نمواً في السعودية من مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات. وشهدت الإمارات أيضاً نمواً في الوظائف المتاحة للمطورين، حيث كانت ثلاث من أصل أبرز 10 وظائف متاحة في مجال تطوير البرمجيات.

وجاءت قائمة الوظائف الأكثر طلباً في السعودية كالتالي:

بالرغم من تباطؤ مستويات التوظيف في شهر ديسمبر 2022 بمقدار 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، الذي شهد زيادة ملحوظة في مستويات التوظيف ما بعد الجائحة، لا تزال مستويات التوظيف في ديسمبر 2022 أعلى مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2020 بنسبة 37.1%.

وجاءت قائمة الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات كالتالي:

وشهدت الإمارات زيادة شهرية في عدد الوظائف المرنة بمعدل 27.7% والذي يعتبر من أعلى المستويات في أسواق العمل في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط (EMEA)، مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة -1.6%، وألمانيا -10.5%، وفرنسا -21.6%.