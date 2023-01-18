دافوس
وزير الاتصالات السعودي: المملكة تعمل على حلول عالمية لضمان وصول الإنترنت للجميع
السواحه: العالم رغم انقساماته يتشارك بالمخاطر
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قال وزير الاتصالات السعودي، المهندس عبدالله السواحه، إن العالم رغم انقساماته فإنه مترابط ويتشارك المخاطر، لكنه في حاجة إلى نظام جديد من التعاون.
وأضاف وزير الاتصالات السعودي، في كلمته خلال جلسة بعنوان "التحول السعودي في ظل المتغيرات الدولية"، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء، إن العالم به 2.7 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت.
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وأوضح أنه تم إجراء دراسة أثناء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت أن العالم يحتاج إلى نصف تريليون دولار لربط الأجزاء غير المرتبطة بالإنترنت باستخدام الشبكات الأرضية.
وأكد الوزير، على أن المملكة تعمل على تقديم حلول عالمية لضمان وصول الإنترنت للجميع.
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