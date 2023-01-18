وزير الخارجية السعودي: رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل.

وأشار وزير الخارجية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة تركز على الحوار والاستثمار للمستقبل لصالح المنطقة ككل.

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وتابع الأمير فيصل: "نسعى لاقتصادات صلبة وقوية في المنطقة، ونتعاون مع كل دول الجوار".

وأضاف الوزير أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.

ومن المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام لصالح السعودية، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج.

يأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.

ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.