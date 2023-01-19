اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا

المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2022

عند 84.3 مليون

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعا بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.

وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، أكد أن بلاده "لن تدخل في حالة ركود" خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة.

وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تسعى لتقليص اعتمادها على صادرات النفط اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تسعى لتقليص اعتمادها على صادرات النفط

وقال شولتس: "أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود".

وكانت الحكومة الألمانية، راهنت بتوقعاتها في خريف 2022، على انكماش بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاجئون السوريون في الأردن يواجهون الشتاء الأصعب اللاجئون السوريون في الأردن يواجهون الشتاء الأصعب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط