ألمانيا
المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2022
عند 84.3 مليون
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعا بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.
وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.
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كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، أكد أن بلاده "لن تدخل في حالة ركود" خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة.
وقال شولتس: "أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود".
وكانت الحكومة الألمانية، راهنت بتوقعاتها في خريف 2022، على انكماش بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.
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