المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2022

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعا بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.

وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.

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كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، أكد أن بلاده "لن تدخل في حالة ركود" خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة.

وقال شولتس: "أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود".

وكانت الحكومة الألمانية، راهنت بتوقعاتها في خريف 2022، على انكماش بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.