تراجع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة بأميركا الأسبوع الماضي
سوق العمل لا تزال متوازنة على الرغم من رفع أسعار الفائدة
انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال متوازنة على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 15 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 190 ألفا في الأسبوع المنتهي في 14 يناير.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 214 ألف طلب.
ومن المرجح أن يعكس التراجع غير المتوقع جزئيا التحديات المستمرة في تعديل البيانات وفقا لعوامل موسمية في مستهل العام.
وفي خضم التقلبات الموسمية، ظلت الطلبات عند مستويات متماشية مع سوق عمل متوازنة، على الرغم من تسارع تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.
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