تونس تشتري نحو 125 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن يكون ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة دولية أغلقت اليوم الخميس.

وتردد أنه تم شراء القمح على 5 شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن للتوريد من مناشئ اختيارية.

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كما تردد أنه تم شراء 3 شحنات من شركة كاسيلو للتجارة بأسعار تقدر بنحو 489.49 دولار و492.68 دولار و494.49 دولار للطن الواحد شاملة تكلفة الشحن.

وتم شراء شحنة واحدة من شركة فيتيرا بسعر 493.09 دولار للطن شامل تكلفة الشحن وأخرى من أمبر بسعر 492.29 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.

وتمثل الأسعار تقييمات أولية من المتعاملين. ولا يزال من الممكن تقديم المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وسيكون الشحن في المناقصة بين 15 فبراير/شباط و5 أبريل/نيسان اعتمادا على المنشأ.

ووقعت تونس العام الماضي اتفاقية قرض سيادي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار) لتمكين ديوان الحبوب الحكومي التونسي من شراء القمح اللين والقمح الصلد والشعير خلال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.