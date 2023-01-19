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اقتصاد اليابان

الشركات الأكثر توفيراً للوظائف في اليابان غير قادرة على زيادة الأجور

دفعت الأجور الثابتة على مر السنين الأسر إلى تخفيف الإنفاق

دبي - العربية.نت
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تتجه الشركات اليابانية الكبرى لزيادة الأجور بأكبر نسبة منذ عقود وسط دعوات رئيس الوزراء الياباني للقيام بذلك، بهدف التغلب على عقود من الأجور الثابتة التي تقلص معدلات النمو في البلاد.

وفي هذا السياق أعلنت شركة Fast Retailing التي تمتلك عملاق تجزئة الملابس Uniqlo إنها ستزيد الأجور بنسبة تصل إلى 40%، مما يغذي التوقعات بأن تقدّم الشركات المصنعة الكبرى زيادة قوية في الأجور.

وعلى الجانب الآخر، تعاني الشركات الصغيرة التي توفر معظم الوظائف في اليابان، وأصبحت غير قادرة على زيادة الأجور بعد التحديات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا.

ويمثل ذلك تحدياً أمام الحكومة والبنك المركزي الياباني في سعيه لتخفيف السياسة التيسرية وتحفيز الإنفاق بعد أن دفعت الأجور الثابتة على مر السنين الأسر إلى تخفيف الإنفاق.

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