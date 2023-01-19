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اقتصاد السعودية

وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تسعى لتقليص اعتمادها على صادرات النفط

أكد الاهتمام بجعل عدد من القطاعات مثل التعدين والصناعة أكثر تنافسية

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وقال في تصريحات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن السعودية مهتمة بجعل عدد من القطاعات مثل التعدين والصناعة أكثر تنافسية.

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن القطاعات الواعدة في السعودية مثل السياحة والثقافة والرياضة والترفيه، هي قطاعات ستشكل مصدرا لتنويع الاقتصاد وثروات المملكة.

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