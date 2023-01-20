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صندوق أوبك للتنمية يجمع مليار دولار من أول طرح سندات له على الإطلاق

من المقرر تصنيفها كسندات "تنمية مستدامة"

لندن - رويترز
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جمع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.

أجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات "تنمية مستدامة"، حيث تخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة.

يتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات، إذ يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.

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قال صندوق أوبك إن بنوكا مركزية ومؤسسات رسمية أخرى تمثل 62% من مشتري السندات، فيما شكلت البنوك 19%، ومثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة المتبقية تقريبا.

من الناحية الجغرافية، قال الصندوق إن ما يزيد قليلا عن نصف المشترين كانوا من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و27% من آسيا والمحيط الهادي و21% من أميركا الشمالية.

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