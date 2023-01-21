المركزي الإيراني يبيع 300 مليون يورو مودعة في العراق عبر منصة لتداول النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي الإيراني عن بيع 300 مليون يورو مودعة بحسابه في العراق، عبر منصة "نيما" الإلكترونية المحلية لتداول النقد الأجنبي.

وقال البنك في بيان إن البيع جاء بعد مفاوضات ناجحة مع البنك المركزي العراقي وأحد المصارف التجارية التابعة له، وعقب توقف استمر لمدة عام وأن المبلغ تم بيعه مباشرة، فيما ستتواصل العملية في الأيام القادمة، وفق ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم السبت.

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وأضاف المركزي أن التجار وعبر هذه الانفراجة بات بإمكانهم تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عن طريق الأرصدة الموجودة في العراق بغية تغطية واردات السلع الأساسية بشكل سريع ومناسب.