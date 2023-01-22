اقتصاد الكويت
تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية
هي الشويخ والشعبية والدوحة
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، عن توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في موانئ الشويخ والشعبية والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
وقالت المؤسسة إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحاً إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصاً منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية.
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