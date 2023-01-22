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إحدى الناقلات تعبر مضيق البوسفور
ناقلة تعبر مضيق البوسفور
اقتصاد تركيا

تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب عطل سفينة

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة شحن تريبيكا، أنه تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب عطل في سفينة، اليوم الأحد، نقلاً عن رويترز.

وكانت حركة الملاحة قد توقفت، يوم 16 يناير الجاري، في مضيق البوسفور لأسباب أمنية بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن جرّت 3 قاطرات السفينة الجانحة في المضيق حتى أعادتها لمسارها.

يربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.

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