رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي على موعد مع تباطؤ طويل الأجل لهذه الأسباب!
مالباس: من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين
توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024.
وقال مالباس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "هذا تباطؤ طويل الأجل، إنها ليست الدورة الاقتصادية التي اعتدنا عليها في الماضي، ويرجع ذلك إلى استمرار التضخم ونقص الاستثمارات الجديدة".
وأضاف مالباس: "من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين"، مشددا على أهمية بناء سياسة اقتصادية سليمة للدول التي تضطر إلى خفض إنفاقها وتحديد الأولويات بشكل صحيح، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وفي 10 يناير الحالي، أكد البنك الدولي في تقرير له، أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ إلى 1.7% في عام 2023، مشيرا إلى وجود خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.7% في عام 2024، فيما رجح أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
-
خبير: توقع تحركات أسواق النفط "نوع من الخيال" وسط ارتباك في الأساسياتقال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن العوامل التي تدعم مستقبل أسعار النفط تتضمن التفاؤل بارتفاع الطلب الصيني، إلى جانب أن الركود الاقتصادي العالمي سيكون ... جرس الإغلاق
-
أرباح مجموعة "بيانات" الإماراتية ترتفع 28% في الربع الرابع إلى 55.4 مليون درهمالأرباح السنوية تسجل 202 مليون درهم شركات
-
"المصدرين المصريين" للعربية: 3 أمور تساعد مصر على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولارقال رئيس جمعية المصدرين المصريين محمد قاسم، إن الجنيه المصري انخفض بحوالي 50% بسبب تداعيات اقتصادية محلية إلى جانب مؤثرات خارجية.وأضاف قاسم في مقابلة ... جرس الإغلاق