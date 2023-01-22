اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار البنك الدولي (فرانس برس)
شعار البنك الدولي
البنك الدولي

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي على موعد مع تباطؤ طويل الأجل لهذه الأسباب!

مالباس: من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024.

وقال مالباس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "هذا تباطؤ طويل الأجل، إنها ليست الدورة الاقتصادية التي اعتدنا عليها في الماضي، ويرجع ذلك إلى استمرار التضخم ونقص الاستثمارات الجديدة".

وأضاف مالباس: "من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين"، مشددا على أهمية بناء سياسة اقتصادية سليمة للدول التي تضطر إلى خفض إنفاقها وتحديد الأولويات بشكل صحيح، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

البنك الدولي: اقتصادات دول الخليج سجلت أعلى معدل نمو منذ عقد قصص اقتصادية اقتصاد الخليج البنك الدولي: اقتصادات دول الخليج سجلت أعلى معدل نمو منذ عقد

وفي 10 يناير الحالي، أكد البنك الدولي في تقرير له، أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ إلى 1.7% في عام 2023، مشيرا إلى وجود خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.7% في عام 2024، فيما رجح أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استعدادا لمعارك الربيع.. أوكرانيا تضغط على الغرب لتزويدها بدبابات استعدادا لمعارك الربيع.. أوكرانيا تضغط على الغرب لتزويدها بدبابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط