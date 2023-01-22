روسيا: نعكف على وضع آلية لتصدير الحبوب إلى مصر بالروبل

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامشينكو اليوم الأحد، إن بلادها تعكف على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي.

وأضافت أبرامشينكو، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك.

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ووفقا لها، فإن "أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة".

وذكرت أبرامشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أن مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا.

وقالت إن أحدث مثال على ذلك صفقة الحبوب مع تركيا حيث تم الدفع بالروبل واصفة الصفقة "بالناجحة" .

وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة. وأكدت أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.

كان البنك المركزي الروسي قد نشر بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

وكانت أبرامشينكو، قد صرحت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن روسيا سلمت الحبوب إلى تركيا لأول مرة مقابل الروبل، ولاحقا تبين أن التجربة الأولى كانت ناجحة.

ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.