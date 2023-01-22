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وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
ألمانيا

وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

لن يكون في مصلحة الوظائف

برلين – رويترز
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نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قوله اليوم الأحد، إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.

ونقلت صحيفة "فيلت ام زونتاج" عن ليندنر قوله، إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".

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وقال فيلت إنه لا بد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

وأضاف "لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".

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