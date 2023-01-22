3 جنسيات الأكثر تأسيساً للشركات في تركيا خلال 2022

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن روسيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات ذات المشاركة الأجنبية المؤسسة في تركيا في 2022، حيث أسس الروس أكثر من 1.3 ألف شركة في العام الماضي، وتليها إيران وألمانيا.

وبحسب بيانات الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة، تم إنشاء 20135 شركة ذات مشاركة أجنبية في تركيا في عام 2022، وهذا رقم قياسي منذ عام 2010.

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وبحسب الإحصائيات، في العام الماضي، تم تسجيل 1363 شركة روسية في تركيا، واحتلت إيران المرتبة الثانية 1.3 ألف شركة، وألمانيا المرتبة الثالثة 484 شركة، بحسب وكالة "تاس".

وتعمل معظم الشركات ذات المشاركة الأجنبية، التي تم تأسيسها في تركيا في 2022، في التجارة 3070 شركة، تليها شركات العقارات 1043، وفي المرتبة الثالثة شركات الخدمات التجارية والأخرى بنحو 938 شركة.

وتقع معظم الشركات ذات المشاركة الأجنبية في اسطنبول 12462 شركة، وأنطاليا 1648 شركة، وأنقرة 821 شركة.