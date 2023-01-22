اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم تركيا
علم تركيا
اقتصاد تركيا

3 جنسيات الأكثر تأسيساً للشركات في تركيا خلال 2022

إنشاء 20135 شركة ذات مشاركة أجنبية في تركيا في عام 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن روسيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات ذات المشاركة الأجنبية المؤسسة في تركيا في 2022، حيث أسس الروس أكثر من 1.3 ألف شركة في العام الماضي، وتليها إيران وألمانيا.

وبحسب بيانات الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة، تم إنشاء 20135 شركة ذات مشاركة أجنبية في تركيا في عام 2022، وهذا رقم قياسي منذ عام 2010.

وبحسب الإحصائيات، في العام الماضي، تم تسجيل 1363 شركة روسية في تركيا، واحتلت إيران المرتبة الثانية 1.3 ألف شركة، وألمانيا المرتبة الثالثة 484 شركة، بحسب وكالة "تاس".

تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية اقتصاد اقتصاد الكويت تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية

وتعمل معظم الشركات ذات المشاركة الأجنبية، التي تم تأسيسها في تركيا في 2022، في التجارة 3070 شركة، تليها شركات العقارات 1043، وفي المرتبة الثالثة شركات الخدمات التجارية والأخرى بنحو 938 شركة.

وتقع معظم الشركات ذات المشاركة الأجنبية في اسطنبول 12462 شركة، وأنطاليا 1648 شركة، وأنقرة 821 شركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أطفال الشوارع" في الخرطوم.. "قنبلة موقوتة" تبحث عن حلول "أطفال الشوارع" في الخرطوم.. "قنبلة موقوتة" تبحث عن حلول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط