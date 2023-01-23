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العاصمة الأردنية عمان (istock)
العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور في عام 2023

ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم

دبي - العربية.نت
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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر (11) السابقة لكل سنة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، إن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق 260 دينارا (366.7 دولارا)، وبما أن نسبة التضخم للأشهر (11) الأولى من العام الماضي بلغت 4.22%.

وذكرت أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سيصبح 271 دينارا (382.2 دولارا)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأوضحت المؤسسة أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 عاما دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.

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