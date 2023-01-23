اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

الخطيب: قطاع السياحة سيضيف 70-80 مليار دولار إلى الاقتصاد السعودي في 2030

أكد أن صندوق التنمية السياحية مول 25 مشروعاً بقيمة 15 مليار ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، عن تمويل صندوق التنمية السياحية لـ25 مشروعا في عام ونصف بقيمة 15 مليار ريال.

وقال إن إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4% في نهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 3% في 2019.

"نستهدف الوصول إلى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي لنحو 10% بحلول 2030"، بحسب الخطيب.

أسعار الغاز الطبيعي تهوي بأكثر من 50%.. خبير يحذر من سيناريو أزمة سابقة قصص اقتصادية طاقة أسعار الغاز الطبيعي تهوي بأكثر من 50%.. خبير يحذر من سيناريو أزمة سابقة

وأضاف الخطيب أن ذلك يعد أحد مستهدفات قطاع السياحة لإضافة حوالي 70 إلى 80 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد أبرز القطاعات عالمياً في خلق الوظائف.

وكشف عن مساهمة صندوق التنمية السياحية بالمملكة في إتاحة تمويلات تصل إلى 60%، وهو ما يمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم عبر ضخ 30-40% من قيمة المشاريع والباقي من البنوك بتكلفة منافسة ومدد سداد طويلة.

وتابع: "وضعنا جميع التسهيلات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في نهضة قطاع السياحة في السعودية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم الإعلام الأفغاني يبحث عن طوق نجاة بعد سيطرة "طالبان" على الحكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط