الخطيب: قطاع السياحة سيضيف 70-80 مليار دولار إلى الاقتصاد السعودي في 2030

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، عن تمويل صندوق التنمية السياحية لـ25 مشروعا في عام ونصف بقيمة 15 مليار ريال.

وقال إن إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4% في نهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 3% في 2019.

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"نستهدف الوصول إلى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي لنحو 10% بحلول 2030"، بحسب الخطيب.

وأضاف الخطيب أن ذلك يعد أحد مستهدفات قطاع السياحة لإضافة حوالي 70 إلى 80 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد أبرز القطاعات عالمياً في خلق الوظائف.

وكشف عن مساهمة صندوق التنمية السياحية بالمملكة في إتاحة تمويلات تصل إلى 60%، وهو ما يمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم عبر ضخ 30-40% من قيمة المشاريع والباقي من البنوك بتكلفة منافسة ومدد سداد طويلة.

وتابع: "وضعنا جميع التسهيلات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في نهضة قطاع السياحة في السعودية".